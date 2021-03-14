4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب الحجز للناشرين في الفترة من 4 أبريل المقبل حتى 4 مايو المقبل، للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.وكانت هيئة الكتاب قد أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة افضل كتاب لعام 2020 في عشر مجالات منذ بداية شهر مارس وتستمر في استقبال الأعمال حتى نهاية مارس الجاري.جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية.وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصا جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.