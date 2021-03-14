«الأعلى للشؤون الإسلامية»: الحوار له أداب وضوابط يجب الالتزام بها

وجه الدكتور هشام عبد العزيز، الأمين العام للمجلس الأعلى الشؤون الإسلامية، الشكر للدكتور محمد مختارجمعة، وزير الأوقاف لجهوده نحو الفكر المستنير، موجها الشكر لضيوف المؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذين شاركوا بأبحاثهم المثمر نحو الحوار، هو عنوان المؤتمر الذي ينطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "حوار الأديان والثقافات".وقال عبد العزيز، في كلمته بختام فعاليات الموتمر، إن للحوار أداب وضوابط يجب على كل محاور أن يلتزم بقا، مستشهدا بقول النبي صلى عليه وسلم،:"حُرِّمَ على النار كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ، سهلٍ، قرِيب من الناس".وأكد أن الحوار البناء هو الذي يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة، وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون، أو الجنس، أو القبيلة.