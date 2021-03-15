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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج محمود الشربينى يرفع راية بدء «كومانجى» مع بسمة وحسن عيد

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:09 ص
فيلم كومانجي
فيلم كومانجي
حسين الجندي
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بدأ فريق عمل فيلم "كومانجي" أولى تصوير المشاهد في الإسماعيلية بإحدى المناطق التي تضم عدد من الخيول والأشجار وجمعت المشاهد بين بسمة وحسن عيد.

والعمل من رواية للمؤلفة السويدية من أصول عراقية أكرميني نوري وتم ترجمتها إلى العربية وتحولها الي نص سينمائي وسوف يتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الإنجيليزية والسويدية وأيضا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوى التمثيل.

ويعتبر "كومانجي" التجربة الأولى للمخرج محمود الشربيني والتي كانت أهم محطاته العمل كمساعد مخرج ومخرج مساعد مع أهم المخرجين في الوطن العربي مثل المخرج محمد ياسين وتامر محسن وكاملة أبو ذكري وشوقي المجري وحاتم علي وأيضا الأمريكي فرانك جيلبرت.

فيلم "كومانجي" بطولة بسمة وعباس أبوالحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج للسويدي المنتجة والمؤلفة أكرميني نوري مشترك مع إنتاج مصري وتأليف أكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني ومسئول إعلامي يارا أحمد.

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