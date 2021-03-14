«لوك غريب وكلمات جريئة».. سميرة سعيد تطرح برومو «متاهة» (فيديو)

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد البرومو الاول لاحدث أعمالها الغنائية "متاهه" والمنتظر طرحها مساء غدًا الاثنين عبر كافة المتاجر الالكترونية.وظهرت سميرة بلوك مختلف وجرىء حيث بدت وهي في إطلالة حزينة مرعبة بعض الشىء، وذلك لإظهار مدى جرأتها في اختيار الأشكال التي تقدمها على مستوى الصورة.كما أظهرت سميرة سعيد جرأة أكبر في اختيار كلمات الأغنية التي تناولت كلمات جديدة ومختلفة تقول:"بقينا انا وانت حبيبي في وسط غيبوبة وانا مش خايفة انا والله مرعوبة".الأغنية تتعاون فيها الديفا مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.