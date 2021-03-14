«القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج لإحدى الشركات بمنوف

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المنتجات الغذائية بمنوف، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 عامل إنتاج، من الجنسين على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 50 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01009403461 والتواصل مع المدير المسئول محمد مصطفى، أو التوجه لمقر الشركة في السادات، المنطقة الصناعية الرابعة، قطعة (46، 47أ)، منوف.