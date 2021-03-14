افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب.. 23 مارس

كشف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، موعد افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب، لتكون في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالزمالك، في ظل التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أن قصر الفنون التابع لقطاع الفنون التشكيلية، قد سبق وأعلن تعليق كل الأنشطة الفنية بالقصر، وكذلك تأجيل افتتاح صالون الشباب في دورته الـ31، بناء على ما صدر من قرارات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.كما أعلنت إدارة القصر عن النتيجة النهائية للمُشاركين في صالون الشباب بدورته الـ31، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 20 ديسمبر من العام الماضي.​