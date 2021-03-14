«أمبرتو إيكو بين النظرية والإبداع».. 4 نظريات نقدية في كتاب

صدر حديثا عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب "أمبرتو إيكو بين النظرية والإبداع" دراسات وبحوث للناقد والأكاديمي دكتور عادل ضرغام، ويتضمن 4 دراسات نقدية.وجاءت الدراسة الأولى تحت عنوان (إمبرتو إيكو بين ما بعد الحداثة والسرد) لإيريك سشلنغ كاشفة عن محاولة جادة لاستكشاف مقاربة جديدة للمفاهيم النظرية والتأريخية المدمجة في الروايات، وهي مقاربة موجودة بالفعل، وبرزت في أجزاء معينة من أعماله الروائية.وفي الدراسة الثانية (الحقيقة الضاحكة روايات إمبرتو إيكو في سياق فكره) لكريستيان بنتزلد نجد أن التحرك نحو الموضوع يتم بشكل مباشر، فيشير إلى أهمية السخرية بوصفها قدرة بشرية، وتتجلى بشكل لافت في رواية اسم الوردة، وهناك مقاربة جادة للموضوع بداية من أفلاطون وأرسطو، وفي العصور الوسطى المسيحية، حيث هناك إدانة واضحة للضحك. ولكن إيكو من خلال رواياته يقدم توجها مغايرا للضحك والسخرية.أما في الدراسة الثالثة (نظرة رواية إلى نظرية) لبريجيت إريكسون، فنجد المقاربة تنحو منحى واضحا من البداية، فالباحثة تقدم قراءة لهذه الروايات بوصفها توسيعا لنظريته أو لعمله النظري، وهذا شيء مثير للاهتمام بالتأكيد، ولكن ليس لأنها -أي الروايات- أكثر أو أقل من ذلك، وإنما لكونها تتجاوز النظرية، وتفعلها بطريقة تكشف عن بعض حدودها. في هذه الدراسة هناك إصرار على إثبات غياب المركز، ومن وجهة نظره أن إيكو يلفت الانتباه أيضا إلى غياب المركز عن عالم الرواية مشددا على أن غياب المركز المستقر الواحد الذي يمكن أن يتكلم منه.في الدراسة الأخيرة (بندول فوكو ونص النظرية) للباحث روبرت فيديان هناك وقفة متأنية أمام إصرار إيكو على نفي التداخل بين عنوان روايته وميشيل فوكو المنظر الأكثر تأثيرا في النظرية الأدبية والمعرفية في القرن العشرين، فالباحث يكشف عن أن الإيهام من إيكو متعمد، ففي رأيه ومن خلال هذه الدراسة يثبت أن فوكو أكثر الشخصيات حضورا من خلال أفكاره، ففي رأيه أننا إذا التقطنا الخيط لقراءة كلمة (فوكو) في العنوان على أنها ليست مزحة سطحية، بل بوصفها مفتاحا لقصة رمزية خفية عن سيميائية ما بعد البنيوي، يبدأ نص إيكو في التمدد بأساليب رائعة.