طفل يغرس 3 أشجار نخيل على روح الغارقين بالخارجة (صور)

غرس طفل بواحة الداخلة في الوادي الجديد 3 أشجار نخيل على روح شهداء الأطفال الغارقين في مصرف زراعي بواحة الخارجة.وقال الطفل أحمد هاني حمام، من مركز الداخلة، إنه حزين على هؤلاء الأطفال الذين لقوا مصرعهم غرقا في بركة مياه الصرف الزراعي، الأمر الذي دفعه أن يفعل أي شئ لإرضاء ضميره وذهاب حزنه: "حزنت كثيرًا على هذه الورود التي لم تتفتح بعد".واستقل 8 أطفال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة، ليغرق 3 منهم وتم إنقاذ 5 آخرين.