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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مفتي جزر القمر: نقدر دور مصر الريادي في نشر ثقافة السلام والحوار

الأحد 14/مارس/2021 - 07:25 م
مفتي جزر القمر أبو
مفتي جزر القمر أبو بكر عبد الله
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قال مفتي جزر القمر أبو بكر عبد الله، إننا نقدر دور مصر الريادي في نشر ثقافة السلام والحوار، مثمنا في الوقت ذاته جهود القيادة السياسية في العمل الدؤوب للارتقاء بالعالم الإسلامي والقارة الأفريقية.

وأضاف مفتي جزر القمر، في كلمته بمؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الثاني على التوالي، أننا نقدر جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في الحرص على تقريب وجهات النظر واستقرار الدول ونشر ثقافة السلام والحوار.

وتابع: أننا في أمس الحاجة إلى الحوار حتى نحافظ على الأمن والسلم في العالم ونساعد الحكومات في حفظ الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن لاختلاف بين البشر سنة كونية ولابد من إيجاد أرضية مشتركة بين المجمعات للوصول إلي حلول تساعد الدول في النهوض والتقدم.

وأكد مفتي جزر القمر، أن الدين قوة فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار كما أن الحوار أهم وسائل طرح تجارب المجتمعات والتصدى للأفكار المتطرفة والمحافظة على الأديان والثقافات، مشددا على أن الشعوب بحاجة إلى تقريب جسور التواصل لكشف الحقائق ودحض الأفكار المتطرفة التي تشوه صورة الأديان.

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