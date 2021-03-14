وفد بيلاروسيا يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفدا رفيع المستوى يمثل وزارة السياحة والطيران البيلاروسية، على هامش زيارة مدينة شرم الشيخ وتشمل تفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة بمطار شرم الشيخ الدولي وعقد اللقاءات مع المسئولين عن السياحة في شرم الشيخ والقاهرة في سبيل تنشيط السياحة بين مصر وبيلاروسيا.ورحب المحافظ بالوفد متمنيًا لهم إقامة سعيدة كما وجه لهم الدعوة لحضور احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي 19 مارس الجاري.وحضر اللقاء اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ.