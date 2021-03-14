جومانا مراد: متحمسة لعرض حكاية «مش حنفرح بيكي»

أكدت الفنانة جومانا مراد أنها تنتظر عرض حكاية "مش حنفرح بيكي" ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، وذلك على قناة سي بي سي.وأشارت «مراد» في تصريحها لـ"الدستور"، أن الحكاية تمتلئ بالعديد من الموضوعات التي تلامس واقع المجتمع بشكل اجتماعي، لافتة إلى أنها متحمسة للغاية لعرض العمل.وقالت جومانا إن الحكاية سيتم عرضها على قناه سي بي سي يوم السبت الموافق ٢٧ مارس في تمام الساعة ٨ مساءً.حكاية "مش هنفرح بيكي" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة جومانا مراد، وعباس أبوالحسن، ومها أبوعوف، وهالة فاخر، ومحمد أبو داوود، ونرمين زعزع، وألفت عمر، تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج سينرجي وسلميديا.