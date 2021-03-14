سوما: خضعت لعمليات جراحية كثيرة مؤخرًا.. وأعود بأغنية «سينجل»

سوما: خضعت لعمليات جراحية كثيرة مؤخرًا.. وأعود بأغنية «سينجل»
الأحد 14/مارس/2021 - 09:16 م
محمد مجديطباعة
حلت المطربة سوما ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر، في حلقة اليوم من 5 إلى 7، على راديو إنرجي 92.1.
وتحدثت سوما عن غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية والغنائية مجددا، بعدما أعلنت في عام 2018 إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية وإجرائها عمليات طبية عديدة.
كشفت سوما لعيشها بإنرجي، أنها تعرضت لأزمة صحية أخرى، وأجرت العديد من العمليات التي رفضت الإفصاح عن عددها، ما تسبب في غيابها مجددا.
ونفت على راديو إنرجي، إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية، والحرص على سلامة أسرتها.
وأعلنت سوما استعدادها لطرح أغنية سينجل جديدة تعود بها قريبا إلى الجمهور الذي ينتظرها منذ فترة طويلة، حتى تنتهي من تحضير الألبوم الذي يستغرق وقتا.
وعبرت عن خوفها من تجربتها الأولى في أغنية دويتو مع الفنان بهاء سلطان "يعني اللي في عيني"، ورفضها في البداية بعد اقتراح المنتج نصر محروس للفكرة.
ووصفت سوما بهاء سلطان بأنه موهبة كبيرة وشخصية محترمة، والعمل معه بالنسبة لها يعني "بداية أو نهاية" لمشوارها الفني، لكن نصر محروس بث فيها الثقة ودعمها حتى تحقق النجاح.
ونفت سوما إجراء أي عمليات تجميل في وجهها، وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وشها بسيطة ولا تحتاج إلى أي عمليات.
وتحدثت سوما عن غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية والغنائية مجددا، بعدما أعلنت في عام 2018 إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية وإجرائها عمليات طبية عديدة.
كشفت سوما لعيشها بإنرجي، أنها تعرضت لأزمة صحية أخرى، وأجرت العديد من العمليات التي رفضت الإفصاح عن عددها، ما تسبب في غيابها مجددا.
ونفت على راديو إنرجي، إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية، والحرص على سلامة أسرتها.
وأعلنت سوما استعدادها لطرح أغنية سينجل جديدة تعود بها قريبا إلى الجمهور الذي ينتظرها منذ فترة طويلة، حتى تنتهي من تحضير الألبوم الذي يستغرق وقتا.
وعبرت عن خوفها من تجربتها الأولى في أغنية دويتو مع الفنان بهاء سلطان "يعني اللي في عيني"، ورفضها في البداية بعد اقتراح المنتج نصر محروس للفكرة.
ووصفت سوما بهاء سلطان بأنه موهبة كبيرة وشخصية محترمة، والعمل معه بالنسبة لها يعني "بداية أو نهاية" لمشوارها الفني، لكن نصر محروس بث فيها الثقة ودعمها حتى تحقق النجاح.
ونفت سوما إجراء أي عمليات تجميل في وجهها، وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وشها بسيطة ولا تحتاج إلى أي عمليات.