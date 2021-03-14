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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سوما: خضعت لعمليات جراحية كثيرة مؤخرًا.. وأعود بأغنية «سينجل»

الأحد 14/مارس/2021 - 09:16 م
المطربة سوما
المطربة سوما
محمد مجدي
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حلت المطربة سوما ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر، في حلقة اليوم من 5 إلى 7، على راديو إنرجي 92.1.

وتحدثت سوما عن غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية والغنائية مجددا، بعدما أعلنت في عام 2018 إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية وإجرائها عمليات طبية عديدة.

كشفت سوما لعيشها بإنرجي، أنها تعرضت لأزمة صحية أخرى، وأجرت العديد من العمليات التي رفضت الإفصاح عن عددها، ما تسبب في غيابها مجددا.

ونفت على راديو إنرجي، إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى التزامها بالإجراءات الاحترازية، والحرص على سلامة أسرتها.

وأعلنت سوما استعدادها لطرح أغنية سينجل جديدة تعود بها قريبا إلى الجمهور الذي ينتظرها منذ فترة طويلة، حتى تنتهي من تحضير الألبوم الذي يستغرق وقتا.

وعبرت عن خوفها من تجربتها الأولى في أغنية دويتو مع الفنان بهاء سلطان "يعني اللي في عيني"، ورفضها في البداية بعد اقتراح المنتج نصر محروس للفكرة.

ووصفت سوما بهاء سلطان بأنه موهبة كبيرة وشخصية محترمة، والعمل معه بالنسبة لها يعني "بداية أو نهاية" لمشوارها الفني، لكن نصر محروس بث فيها الثقة ودعمها حتى تحقق النجاح.

ونفت سوما إجراء أي عمليات تجميل في وجهها، وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وشها بسيطة ولا تحتاج إلى أي عمليات.

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