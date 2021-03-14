1063 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 1063 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المُستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 209 آلاف و523 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ــ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتيةـــ إن 1390 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء 194 ألفا و172 حالة، بالإضافة إلى 7 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1172 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات الــ 24 الماضیة بلغ 6173 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 1907214 فحصا، مشیرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات بلغ 2ر17 %.