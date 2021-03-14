مقتل طفل سوري وإصابة آخرين في قصف تركي على حلب

سقط ضحايا مدنيون من بينهم أطفال في قصف للقاعدة التركية على قرية خاضعة لنفوذ مجلس منبج العسكري شرقي حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم الأحد، أن القصف التركي أسفر عن مقتل طفل وأصيب اثنان آخران، جراء قصف بري نفذته القاعدة التركية المتمركزة في قرية الياشلي على قرية الزنقل بريف منبج شرقي حلب.وقال المرصد السوري: إن القوات التركية والميليشيات التابعة لها جددت منذ أمس القصف الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية لى مناطق في محيط تل رفعت وقرية حربل شمالي حلب.