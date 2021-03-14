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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» خلال لقائه بمستثمرين سعوديين: نرحب بالراغبين في التوسع بالسوق

الأحد 14/مارس/2021 - 08:07 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعوديين، حسن الشربتلي وفهد الشبكشي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.

وأكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بكل المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار في السوق المصرية، واستمرار العمل على تذليل كل المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل، مشيرًا إلى أن مصر بها العديد من الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها بصورة مثلية.

وعرض المستثمرون السعوديون خلال الاجتماع تقريرًا حول الموقف الراهن للاستثمارات الخاصة بمجموعة الشربتلي السعودية في مصر، وكذا الخطط المستقبلية لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في ضوء خبرتها الكبيرة في العمل السوق المصرية.

وأكد حسن الشربتلي أنه تم استثمار نحو 2 مليار دولار خلال الـ15 سنة الأخيرة من عمل الشركة في مصر، كما أن الشركة تعمل على ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن السنة التي عانى فيها العالم من جائحة كورونا، نجحت المجموعة في توقيع عقود عدد من المشروعات، منها مشروع بقيمة 500 مليون دولار، كما تستعد لتوقيع عقد آخر بـقيمة 150 مليون دولار، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها.

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