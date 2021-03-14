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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اتحاد سياسات التنمية» يناقش آليات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

الأحد 14/مارس/2021 - 08:52 م
اتحاد سياسات التنمية
اتحاد سياسات التنمية
ولاء جمال
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عقد الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية مؤتمرًا شارك فيه ممثلون من أكثر من 45 جمعية أهلية بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشة آليات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إطار اللائحة التنفيذية لقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي بمصر.

وعقد المؤتمر برئاسة الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية، وشارك فى اللقاء أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والدكتور رشاد أحمد عبداللطيف رئيس مجلس أمناء الاتحاد، والدكتورة إقبال الأمير السمالوطى، والنائبة منال ماهر جميل، والدكتور عصام العدوى المستشار الأسبق لوزير التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والمهندس محمود جمال الدين خبير البنك الدولى.

وشهد اللقاء تكريمًا للأستاذ أيمن عبدالموجود، والدكتورة إقبال الأمير، كما أهدى الاتحاد درع التميز للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها السباقة فى دعم التطوع والعمل الأهلى فى مصر.

ويعتبر هذا المؤتمر هو البادرة الأولي في توضيح وتبسيط العمل بالقانون، حيث يستهدف عددًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحورية التي تستطيع نقل الخبرة والتجربة لباقي المؤسسات في نطاقها الجغرافى.

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