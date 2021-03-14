طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «بحب سكوتي»

طرح النجم طارق الشيخ أحدث اغانيه والتي تحمل إسم "بحب سكوتى" من ألحانه وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.وتقول كلمات الاغنية: بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة.وكان النجم طارق الشيخ قد طرح قبل فترة أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.