سفير الاتحاد الأوروبي يزور معرض «البازار»

زار كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ١١ لـ٢٠ مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.ورافقه في الزيارة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر.وأكد المهندس طارق شاش أن هذه الزيارة تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق بين الجهاز والاتحاد الأوروبي الذى يعد من أهم الجهات الدولية الداعمة لأنشطة الجهاز خاصة في مجالات التنمية المجتمعية والبشرية حيث يقوم الجهاز حاليا بتنفيذ اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بـ٢٧ مليون يورو لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية في ١١ محافظة.وقام السفير كريستيان برجر بجولة في المعرض وتفقد أجنحة العارضين حيث أبدى إعجابه بالمنتجات التي تعبر عن التراث المصري.وأعرب عن سعادته بلقاء أصحاب المشروعات من الحرفيين والمبدعين الذين نجحوا في تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها وأضاف أن هذه المشروعات تمثل أوجه التعاون المتعددة بين الاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات. كما قام السفير بزيارة جناح وحدة تطوير الأعمال بالمعرض التي تقدم خدماتها الفنية لأصحاب المشروعات.وأكد المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، أن الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة شركاء التنمية مع الجهاز في جميع المجالات التنموية بصفة عامة وفى مجال التنمية المجتمعية والبشرية بصفة خاصة.وأوضح أن أنشطة التنمية المجتمعية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة تهدف إلى توفير البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجا.وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية أن وحدة تطوير الأعمال بمعرض البازار تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واليونيدو ومنظمة العمل الدولية وتقدم مجموعة من الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات المشاركين بالمعرض لتصوير منتجاتهم بشكل احترافي ومساعدتهم في تسويقها إلكترونيا وتصميم المواد الدعائية وتقديم استشارات تنمية الأعمال.