توصية بتدشين حملة إعلامية تعريفية بقانون المشروعات الجديد

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بضرورة إعداد حملة إعلامية وترويجية، لتعريف الشباب بقانون المشروعات الجديد وإمكانية الاستفادة من إقامة مشروعات اقتصادية.وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، إنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الجديد خلال ١٠ أيام من الآن.. مبينا إلى أن مجلس الوزراء يسعى لإصدارها قريبا.وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية بكامل أعضائها تعمل حاليا على رصد الاقتصاد غير الرسمى فى جميع محافظات مصر، مبينا إلى أننا نفتقد وجود وحدة بيانات عن المشروعات الموجودة، والجهات التى استفادت من المنح الخارجية التى تدعم هذا القطاع. فضلا على أننا نعمل على رصد أوجه الاقتصاد غير الرسمى على مستوى الجمهورية.وشدد على ضرورة أن تتماشى الرؤية الإعلامية لقانون المشروعات الجديد،مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون.وقال النائب محمد الجارحى وكيل لجنة المشروعات إنه بصفته أمينا للشباب بحزب مستقبل وطن،فقد اكتشف عدم معرفة الكثير من الشباب بوجود قانون جديد للمشروعات، هدفه تبسيط الإجراءات أمام الشباب لاقامة مشروعات اقتصادية. واستطرد خلال اجتماع اللجنة قائلا: الناس متعرفش حاجه عن القانون والنتائج صادمة، ومحتاجين حملة تسويقية لتعريف الشباب والمواطنين بالتسهيلات التى يضمنها هذا القانون.فيما طالبت النائبة شادية خضير بضرورة توضيح التيسيرات التى يتضمنها القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والقائم بأعمال جهاز المشروعات، أن هناك توجيها رئاسيا، بالعمل على تنفيذ برنامج حياة كريمة. وقالت "جامع": لدينا مستهدفات، من خلال إحياء الصناعة الوطنية ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وملتزمون بتكليفات الرئيس السيسى فى هذا البرنامج.وأشارت إلى وجود حماة تسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا، لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الجديد وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات، كما أنه يحد من الاقتصاد غير الرسمى.ووافقت اللجنة فى نهاية اجتماعها على البيان الذى القته وزيرة الصناعة والقائم باعمال جهاز المشروعات أمام مجلس النواب، فيما يتعلق بالشق الخاص بجهاز المشروعات.