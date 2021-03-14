4618 إصابة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية بالمملكة المتحدة تسجيل 4 آلاف و618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، وهى أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ شهر أكتوبر الماضي.وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه تم حتى الآن إعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لأكثر من 24 مليون شخص، بينما حصل مليون و584 ألفا و909 أشخاص على الجرعتين.