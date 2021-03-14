غدًا.. بدء التسجيل في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

تبدأ غدًا الإثنين فعاليات التسجيل فى مبادرة تحويل وإحلال السيارات والمركبات التى مر عليها 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعى.تهدف المبادرة تسجيل بيانات المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر عليها أكثر من 20 عامًا، ليتم إحلالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن طلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة "لمن يملك سيارة مر عليها 20 عامًا ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص" على موقع المبادرة بداية من غدٍ 15 مارس.كانت محافظة بورسعيد قامت بالبدء فى أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات التى مر عليها أكثر من ٢٠ عامًا فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببدء أعمال تخريد السيارات بجميع المحافظات.https:www.gogreenmasr.com