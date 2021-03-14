الغضبان يجتمع بلجنة متابعة ضبط العمليات الاستيرادية للمنطقة الحرة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، الأحد، مع لجنة المتابعة اللاحقة لضبط العمليات الاستيراداية للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد التي تتكون أعضائها من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة.وأشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها.أضاف المحافظ أن اللجنة تقوم بالمرور على البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر إثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.