ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

تلقت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي والملقبة بفتاة مصر الذهبية، بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت ميار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد "المشاركة في الدور الرئيسي لبطولة ميامي المفتوحة واحدة من أكبر البطولات العالمية من خلال بطاقة دعوة"، وطالبت الجميع بتمني التوفيق لها، وتعتبر بطولة ميامي المفتوحة للتنس واحدة من أكبر بطولات التنس الأرضي في العالم.

يشار إلى أن ميار شريف المصنفة 116 عالميًا قد فازت مؤخرًا على منافستها المكسيكية مارسيلا زاكارياتس المصنفة 204 عالميًا للتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بالمكسيك.