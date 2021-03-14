«المالية» تشدد على طباعة المطبوعات الحكومية بالمطابع الأميرية

أكدت وزارة المالية، من خلال منشور لها أنه يجب الالتزام بطبع المطبوعات الحكومية والمطبوعات الحسابية بالمطابع الأميرية.ويأتي ذلك في اطار تنظيم العمل بما يحقق ضبط الأداء المالي والحد من حالات التحايل بما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية، وإحكام الرقابة على المطبوعات الحكومية الرسمية.وأضاف المنشور، أنه يستثنى من ذلك المطبوعات التي تتولى هيئة المساحة طبعها.