«الملكة التي اعترفت بخطاياها».. الكنيسة تحتفي بذكرى عيد القديسة ماتيلدا
الأحد 14/مارس/2021 - 09:42 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة ماتيلدا الملكة.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت عام 895م بمدينة "إنجر" بألمانيا، لأبٍ هو "ديترش" أمير إقليم "ﭬـستـﭬـليا" شمال ألمانيا، وأمٍ هي "راينهيد" من أصولٍ مُختلطَة بين الدانماركية والروسية.
وأضاف: "أُرسلت ماتيلدا الصغيرة إلى دير "هيرفورد" حيث كانت ترأسه إحدى جدّاتها، لتتلقّى التعليم الروحي، والتكوين الديني به، واشتهرت منذ صباها بأنها جميلة وحسنة الخُلُق، مهتمة بحياتها الروحية كااهتمام أساسي لحياتها".
وتابع: "عاشت حياة التقشف والتأمل، فقضت معظم أوقاتها في الصلاة الصوم، والذهاب لزيارة الأديرة، إلى أن شعرت بالإعياء أثناء زيارتها لأول دير أنشأته في "كويدلينبورج"، وإذ شعرت بدنو الأجل، طلبت سرّ المصالحة "الإعتراف"، واعترفت لدى مطران مدينة "باينس" ويُذكَر أنها قبيل وفاتها اعترفت إعترافًا علنيًا بضعفاتها وخطاياها أمام الكهنة وراهبات الدير. ثم رقدت على ما يُشبه المسوح، وتحت رأسها رماد علامة على توبتها، كما نالت سر الإفخارستيا، ورحلت يوم 14 مارس 968م".
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت عام 895م بمدينة "إنجر" بألمانيا، لأبٍ هو "ديترش" أمير إقليم "ﭬـستـﭬـليا" شمال ألمانيا، وأمٍ هي "راينهيد" من أصولٍ مُختلطَة بين الدانماركية والروسية.
وأضاف: "أُرسلت ماتيلدا الصغيرة إلى دير "هيرفورد" حيث كانت ترأسه إحدى جدّاتها، لتتلقّى التعليم الروحي، والتكوين الديني به، واشتهرت منذ صباها بأنها جميلة وحسنة الخُلُق، مهتمة بحياتها الروحية كااهتمام أساسي لحياتها".
وتابع: "عاشت حياة التقشف والتأمل، فقضت معظم أوقاتها في الصلاة الصوم، والذهاب لزيارة الأديرة، إلى أن شعرت بالإعياء أثناء زيارتها لأول دير أنشأته في "كويدلينبورج"، وإذ شعرت بدنو الأجل، طلبت سرّ المصالحة "الإعتراف"، واعترفت لدى مطران مدينة "باينس" ويُذكَر أنها قبيل وفاتها اعترفت إعترافًا علنيًا بضعفاتها وخطاياها أمام الكهنة وراهبات الدير. ثم رقدت على ما يُشبه المسوح، وتحت رأسها رماد علامة على توبتها، كما نالت سر الإفخارستيا، ورحلت يوم 14 مارس 968م".