«الملكة التي اعترفت بخطاياها».. الكنيسة تحتفي بذكرى عيد القديسة ماتيلدا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة ماتيلدا الملكة.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت عام 895م بمدينة "إنجر" بألمانيا، لأبٍ هو "ديترش" أمير إقليم "ﭬـستـﭬـليا" شمال ألمانيا، وأمٍ هي "راينهيد" من أصولٍ مُختلطَة بين الدانماركية والروسية.وأضاف: "أُرسلت ماتيلدا الصغيرة إلى دير "هيرفورد" حيث كانت ترأسه إحدى جدّاتها، لتتلقّى التعليم الروحي، والتكوين الديني به، واشتهرت منذ صباها بأنها جميلة وحسنة الخُلُق، مهتمة بحياتها الروحية كااهتمام أساسي لحياتها".وتابع: "عاشت حياة التقشف والتأمل، فقضت معظم أوقاتها في الصلاة الصوم، والذهاب لزيارة الأديرة، إلى أن شعرت بالإعياء أثناء زيارتها لأول دير أنشأته في "كويدلينبورج"، وإذ شعرت بدنو الأجل، طلبت سرّ المصالحة "الإعتراف"، واعترفت لدى مطران مدينة "باينس" ويُذكَر أنها قبيل وفاتها اعترفت إعترافًا علنيًا بضعفاتها وخطاياها أمام الكهنة وراهبات الدير. ثم رقدت على ما يُشبه المسوح، وتحت رأسها رماد علامة على توبتها، كما نالت سر الإفخارستيا، ورحلت يوم 14 مارس 968م".