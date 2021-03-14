غدًا.. رئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبدأ زيارة لأذربيجان

تجري آن ليندي وزيرة خارجية السويد والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، غدًا الإثنين، بزيارة الى أذربيجان لعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعي المستوى.

وأوضحت المنظمة الأوروبية في بيان من مقرها في فيينا اليوم الأحد، أن ليندي سوف تلتقي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية جيهون بيراموف ورئيس الوزراء علي أسدوف، لإجراء محادثات تركز على النزاع مع أرمينيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأشار البيان إلى الدور المستمر لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في عملية نشر السلام وإيجاد حل للنزاع، موضحًا أن المناقشات سوف تشمل كيفية تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأذربيجان.

وذكر البيان أن رئيس المنظمة الأوروبية سوف تلتقي أيضًا مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة تأثيرات الصراع من جوانب مختلفة.