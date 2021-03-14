زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. الكاميرا بديلا للسلاح

"قضيتى هى التاريخ الغائب أو المفقود، الناس الذين تراهم فى الشارع والبيوت والمزارع والمصانع، هؤلاء الناس لهم تاريخ، ساهموا يوما فى تشكيل الحياة بل وفى صنع الحياة أغنوا الإنسانية، كيف نعيدهم للدور نفسه، كيف نستعيد مساهمتهم الإيجابية والقوية فى الحياة، لابد أولا أن يعرفوا من هم".

شادى عبد السلام



نلت ثقة المنتجين للعمل فى الأفلام التاريخية





فيلم "ألمظ وعبده الحامولي"



أول مرة وراء الكاميرا

وما زال الحديث لشادي: "لم أحتك بمانكوفيتش مخرج كليوباترا كثيرا، ولكنى عرفت كافليروفيتش مخرج "فرعون" جيدا فقد علمنى هذا الفنان الكثير والكثير ولن أنسى أنه أول من شجعنى على الوقوف وراء الكاميرا إذ جعلنى أخرج إحدى لقطات فيلمه، كما كان أول من شجعنى عندما شاهد "المومياء" بعد خروج الفيلم من المعمل مباشرة فى روما، أما فى تجربة العمل فى هذين الفيلمين فقد جعلنى أتعرف على أهم نظامين فى الإنتاج السينمائى، نظام الشركات الرأسمالية الكبرى، ونظام المؤسسات العامة، وجعلتنى ألمس الفروق الجوهرية بينهما، إن العمل فى فيلم "كليوباترا" كان أشبه بالعمل فى مصنع أما العمل فى "فرعون" كان أشبه بالعمل فى مدرسة.





دعه يُخرج فيلما وحينئذ ستعرفه

عملت مع روسيللينى فى فيلم عن الحضارة وترك روسيللينى فى نفسى تأثيرا لم يتركه أحد غيره من الناحية الفكرية لا الإنتاجية الشكلية وذلك بما يمتاز به من بساطة التفكير السينمائى مع العمق فى الوقت نفسه وإليه يرجع الفضل فى تحقيق رغبتى فى الانتقال إلى مهنة الإخراج.





الدكتور ثروت عكاشة





المخرج الإيطالي روبرتو روسيللينى





قصيدة شعر كانت مدخل لـ"المومياء"





لقطة من فيلم "المومياء" إخراج شادي عبد السلام





قضية عامة تأخذ القالب المصرى

المومياء ليس أكثر من 24 ساعة تمثل لحظة وعى أو ضمير لم ينضج بعد عام 1881 أى قبل عام من الزحف الاستعمارى الإنجليزى على مصر عام 1882، إننى أحاول فى الواقع أن أعبر عن قضية عامة جدا لكنها تأخذ القالب المصرى، البيئة والحياة والتاريخ، الذى أعرفه وأحس به أكثر من غيره.





القوة الدرامية للصمت

وينقل لنا كمالرمزى في حوار له مع شادي نشره بمجلة القاهرة في عدد ديسمبر 1994 تحت عنوان"شمسضياؤهالايغيب"،حيث يقول شادي: "تعلمت من المسرح القوة الدرامية للصمت، متى يتكلم الممثل ومتى يتحرك، وستجد أن طول المشهد عندى يطابق طول المشهد فى العرض المسرحى، فحركة الممثل عندى تستغرق زمنيا القدر نفسه الذى تستغرقه فى الواقع وهى بالضرورة الفترة نفسها التى تستغرقها حركة الممثل على خشبة المسرح، أضف إلى هذا استفادتى من خبرة ودراية المسرحية الكلاسيكية بأبعاد الإنسان ودوافعه وما يعتمل فى داخله من صراعات وانفعالات.







على المخرج أن يأتى بفكرته

منذ عينت مشرفا على مركز الفيلم التسجيلى وأنا هدفى الأساسى إيجاد سينمائيين صادقين أكثر منه عمل كم من الأفلام أو تنفيذ برنامج روتينى فإن فقر السينما يرجع إلى عدم وجود شخصيات سينمائية أو كما يقولون فى فرنسا ليس هناك الحوار الذى يمكن أن يخلق وسطا من السينمائيين المثقفين وكنت أشترط دائما أن يأتى المخرج بفكرته هو ليس مستعيرا لفكرة غيره حتى يوجد ما يسمى بالمؤلف السينمائى.





"شكاوى الفلاح الفصيح" (1970).. صرخة احتماء بالعدالة

"شكاوى الفلاح الفصيح" صرخة من أجل العدالة قائمة دائما، وللعلم فالبردية التى تضمنت هذه الأسطورة عمرها أربعة آلاف سنة، والمسألة هنا فى الفيلم ليست مجرد تاريخ أو إحياء بردية لها قيمة خاصة رغم ضخامة هذه القيمة فى ذاتها، لكنها بالفعل صرخة احتماء بالعدالة، وهى صرخة قائمة فى كل العهود، ما حركنى هو قيمة البردية نفسها، بردية عمرها أربعة آلاف سنة ومكتوبة بمنطق يمكن القول بأنه منطق حديث، نص أدبى رائع وواضح جدا، وهى أول قصة وجدت فى التاريخ، طبعا هناك (حواديت) وأساطير قبلها، لكنها كانت كلها تابعة للدين، هذه القصة لا علاقة لها بالدين، مشكلة اجتماعية لمزارع بسيط يتجه بسلعته إلى السوق، يسرقه اللصوص، يطلب من العدالة أن تأخذ مجراها، لكن العدالة صامتة فيهاجمها، ويصرخ فى وجه السلطة، يطالب السلطة أن تكون على مستوى المسئولية موضحا مواصفات الحاكم العادل، وهكذا حتى يسترد حقه، أول قصة قصيرة مستقلة لكاتب مفكر فى وقته.





حياة تدور رغم الكابوس





أثناء تصوير فيلم "جيوش الشمس"





"جيوش الشمس" (1973).. الكاميرا بديلا للسلاح

انتظروا فى الحلقة الرابعة.. نستكمل سيرة شادى مع السينما كصناعة حتى رحيله في عام 1986



يستكمل مجدي عبد الرحمن نقل سيرة شادي عبد السلام طبقا لمجلة القاهرة في عددها (145) فيقول: "صممت بعد "كليوباترا" وقبل "فرعون" ديكورات عدة أفلام هى (شفيقة القبطية) و(الخطايا) و(ألمظ وعبده الحامولى) و(رابعة العدوية) و(أميرة العرب) و(أمير الدهاء) و(بين القصرين) و(السمان والخريف) ومن الملاحظ أن أغلب هذه الأفلام تدور أحداثها فى ديكورات تاريخية والسبب فى ذلك نجاحى فى (وإسلاماه) وعملى فى (كليوباترا)، لقد نلت ثقة المنتجين بعد هذين الفيلمين للعمل فى الأفلام التاريخية المختلفة".كانت الرغبة فى الإخراج السينمائى تلح على منذ زمن طويل، اكتشفت أننى أضيع وقتى فى العمل بالديكور، أعمل حوائط ونوافذ وأرسمها وترهقنى فى عملها ثم لا تستخدم كما أتوقع، وقلت حان الوقت لأقول رأيى وبدأت فى كتابة "المومياء" الفيلم، كان هناك إحساس قوى يدفعنى للكتابة بغض النظر عن تنفيذ الفيلم أو عدم تنفيذه، استغرقت كتابته حوالى عام ونص، أوقفت خلالها أعمالى الأخرى ووصلت حالتى المالية إلى أزمة قاسية، لكننى وجدت نفسى غير قادر على عمل أى شئ آخر غير كتابة فيلمى، جاءتنى بعض العروض لتصميم وتنفيذ ديكورات أفلام بأجور خيالية لكن وجدت اننى أكذب عليهم وأكذب على نفسى لو قبلت، بعد أن انتهيت من كتابة الفيلم بدأت أبحث عن طريقة لتنفيذه، تصادف وقتها أن كنت أعمل مع روسيللينى فى فيلم الحضارة كما ذكرت، عرضت عليه السيناريو أخذوه فورا بعد أن قرأه على وزير الثقافة وقتها الدكتور ثروت عكاشة قال له كيف تتركون هذا السيناريو ولا تنفذونه فى الحال، سأله الوزير عن كاتبه ولما ذكر له اسمى رد عليه الدكتور ثروت بأنه لا يعرفنى فأجاب روسيللينى: كيف تعرفه قبل أن يعمل فيلما، دعه يعمل وحينئذ فقط ستعرفه جيدا، وقرأ الدكتور ثروت السيناريو فأعجب به ودخل السيناريو فى مشاريع مؤسسة السينما.أما عن قصة المومياوات فقد وردت في كتاب "المومياوات الملكية بالدير البحري" لعالم المصريات الفرنسي جاستون ماسبيرو الذي قضى نحو ثلاثين عاما في القاهرة ونعود لحديث شادي في مجلة القاهرة فيقول: "كنت قد قرأت قصة اكتشاف المومياوات فى الدير البحرى لأول مرة عام 1956 وهى التى أصبحت موضوع أول أفلامى منذ عام 1963 وأنا فى بولندا أثناء العمل فى فيلم "فرعون" قد جعلنى الحنين إلى مصر أفكر فى هذا الموضوع فى ليلة شتاء باردة جدا. قلت لنفسى أين هذا المناخ من مناخ مصر، ومن هنا بدأت رحلة المومياء فى عقلى، وفى عام 1965 ظهر الشكل الأول، قصيدة شعر من 40 سطرا تقريبا كتبتها على لسان الغريب، إنها ليست قصيدة بمعنى الكلمة ولكنها نظم أقرب منها إلى الشعر، وبعدها بدأت أكتب السيناريو فى البداية كان فيلما واقعيا تقليديا أطلقت عليه "دفنوا مرة ثانية" ثم "ونيس" ولكننى لم أكن متعجلا وكنت أبحث للوصول إلى الشكل الملائم تماما للتعبير عن نفسى.وفى مارس 1968 بدأت التصوير مع عبد العزيز فهمى الذى اعتبره عينى والمصور مصطفى إمام الذى اعتبره يدى اليمنى وأصدقائى وتلاميذى سمير عوف مساعدى الثانى وصلاح مرعى مهندس الديكور وأنسى أبو سيف مهندس الديكور وكلهم من خيرة الشباب فى السينما المصرية اليوم. لقد كتبت السيناريو قبل 5 يونيو 1967 وصورت الفيلم قى 22 مارس 1968 وكان لهذا اليوم تأثير كبير سواء كان واضحا فى الفيلم أم لا. لقد خجلت يومها من النظر إلى المرآة وفى يوم 12 ديسمبر توفى والدى ولاشك أن لهذا اليوم أيضا تأثيره الكبير إذ كان والدى بالنسبة لى يعنى أكثر من مجرد كونه أبا.ومن الأخطاء الشائعة أن شادي تولى رئاسة "مركز الفيلم التجريبي" التابع لوزارة الثقافة في عام 1970 في حين أنه تولى عام 1968، وكأن الدولة حينما أرادت أن تستعيد عافيتها بعد نكسة يونيو استعانت بكفاءتها فلجأت إلى شادي، الذي تحدث لعبد الرحمن أبو عوف عن هذه الفترة تحت عنوان "في صحبة مفكر وشهيد السينما المصرية شادي عبد السلام" بمجلة القاهرة ديسمبر 1994 فقال:"كنت قد توليت إدارة المركزحديثا عندما فكر المسئولون أن أعمل فيلما يطرح نموذجا لأوجه النشاط الثقافى المختلف للوزارة فى الباليه والموسيقى والمسرح ونشاط الفرق الفنية والثقافية المختلفة، كان المقصود طبعا عمل فيلم من النوع الإعلامى، فى البداية تهربت من الموضوع لمجرد أن قيل لى إن أعمله ولم يأت منى أنا، قالوا: عاين الموضوع بنفسك، استعرض النشاط وتأمله ثم قل رأيك بعد ذلك، قبلت مترددا، أمضيت سنة أصور بعض أوجه النشاط ثم أتوقف، كانت البلد فى حالة حزن وقرف بسبب النكسة ووجدت أن الذى يقوم بالنشاط الثقافى إلى جانب الهيئات أفراد أو أطفال وبدأت أكتشف أن هنا حياة تدور رغم الكابوس وتبين لى أن الفيلم يمنحنى الفرصة للكشف عن أشياء جميلة فى حياتنا لكنها غير ظاهرة لأنها بعيدة عن الأضواء ولا تجد من يكتشفها وما تم اكتشافه منها تقتصر المعرفة به على مجموعة خاصة، واتسعت فى نظرى فكرة الفيلم، لم تعد محصورة داخل إطار بعض أوجه نشاط وزارة الثقافة وإنما ضمت أيضا نشاط أفراد لا علاقة لهم بالوزارة لكى أقول إن القاهرة "بناسها" تحيا رغم كل شىء، تتنفس الثقافة والفن، عملت الفيلم دون كلمة أو تعليق ولم أحاول أن أفتعل الربط بين العناصر الاثنى عشر التى استعرضتها فى الفيلم خلال 40 دقيقة.نعود لمجدي عبد الرحمن في المصدر المشار إليه سابقا حيث يقول شادي: "بعد أن بدأت تصوير "جيوش الشمس" بشهر لم أكن أعرف ماذا أفعل بالضبط، الفكرة التى كانت تستحوذ علي ساعة أن نشبت المعركة هى الرغبة فى التطوع لكن سنى لا تسمح ولم أعد صالحا لحمل السلاح فحملت الكاميرا وذهبت إلى الجبهة، كان يغمرنى الانفعال بالحماسة والسعادة حتى لم أدرك وجود الكاميرا معى إلا فى اليوم الثانى، وأنا بطبيعتى بطىء أو متأمل فى الأشياء، لا أبدأ بسرعة وانفعالى يستغرق وقتا حتى يظهر، ولم يكن أمامى شىء واضح محدد أعمله، لكن ما لفت نظرى الفرحة على وجه المحارب رغم كل جهد، كانت المعابر قد امتدت والجنود ذهابا وإيابا إلى سيناء والساترالمحصن الذى حجب به الجيش الإسرائيلى رؤيتنا لتراب سيناء مقطوع فى أكثر من مكان تخترقه حركة جنودنا، لذلك كانت الابتسامة هى أول ما يواجهك فى الفيلم، ربما يقولون إن الفيلم ليس به ما يكفى من الحرب أو الدم، لكن لا أحب أن أكذب، لقد اكتشفت أن العدو على بعد عشرة كيلو مترات والطائرة تمر كالبرق هذه هى الحرب الحديثة، ماذا تعمل الكاميرا؟! كان من المستحيل أن أصور الاشتباك الفعلى وكيف يتم ذلك دون تمثيل وإعداد سابق وهو ما يمكن أن يتم فى فيلم روائى، أما هذ الفيلم فأردت أن أحتفظ به بصدق الواقع كما يجب أن يكون عليه الفيلم التسجيلى، لذلك انصب اهتمامى على المقاتل وروحه العالية والوحدة القوية بين تلك المئات من الألوف التى تحولت فى ثانية إلى صف واحد، ودخلت معهم فى حوار عن حياتهم وأحاسيسهم".