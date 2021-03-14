29 بنكا تشارك في مبادرة إحلال السيارات

كشفت وزارة المالية عن البنوك المشاركة في مبادرة تخريد وإحلال السيارات التي أطلقتها الحكومة، ويصل عدد البنوك المشاركة 29 بنكا.ويرصد "الدستور" البنوك المشاركة:البنك الأهلي المصريبنك مصربنك القاهرةالبنك التجاري الدوليالبنك الزراعي المصريبنك الإسكندريةالبنك المصري لتنمية الصادراتبنك التعمير والإسكانبنك قناة السويسالمصرف المتحدبنك الكويت الوطنيبنك كريدي أجريكولإيجي بنككيو إن بيالبنك العربيالبنك العربي الإفريقيبنك بلوم مصربنك عودهبنك الاستثمار العربيالبنك الأهلي الكويتيبنك المشرقبنك البركةمصرف أبو ظبي الإسلاميبنك الشركة المصرفية العربية الدوليةميد بنكبنك أبوظبي الأولالتجاري وفا بنكالبنك العقاري المصري العربيبنك التنمية الصناعيةالبنك الأهلي المتحد