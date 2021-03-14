29 بنكا تشارك في مبادرة إحلال السيارات
الأحد 14/مارس/2021 - 08:20 م
راندا التونيطباعة
كشفت وزارة المالية عن البنوك المشاركة في مبادرة تخريد وإحلال السيارات التي أطلقتها الحكومة، ويصل عدد البنوك المشاركة 29 بنكا.
ويرصد "الدستور" البنوك المشاركة:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة
البنك التجاري الدولي
البنك الزراعي المصري
بنك الإسكندرية
البنك المصري لتنمية الصادرات
بنك التعمير والإسكان
بنك قناة السويس
المصرف المتحد
بنك الكويت الوطني
بنك كريدي أجريكول
إيجي بنك
كيو إن بي
البنك العربي
البنك العربي الإفريقي
بنك بلوم مصر
بنك عوده
بنك الاستثمار العربي
البنك الأهلي الكويتي
بنك المشرق
بنك البركة
مصرف أبو ظبي الإسلامي
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
ميد بنك
بنك أبوظبي الأول
التجاري وفا بنك
البنك العقاري المصري العربي
بنك التنمية الصناعية
البنك الأهلي المتحد
ويرصد "الدستور" البنوك المشاركة:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة
البنك التجاري الدولي
البنك الزراعي المصري
بنك الإسكندرية
البنك المصري لتنمية الصادرات
بنك التعمير والإسكان
بنك قناة السويس
المصرف المتحد
بنك الكويت الوطني
بنك كريدي أجريكول
إيجي بنك
كيو إن بي
البنك العربي
البنك العربي الإفريقي
بنك بلوم مصر
بنك عوده
بنك الاستثمار العربي
البنك الأهلي الكويتي
بنك المشرق
بنك البركة
مصرف أبو ظبي الإسلامي
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
ميد بنك
بنك أبوظبي الأول
التجاري وفا بنك
البنك العقاري المصري العربي
بنك التنمية الصناعية
البنك الأهلي المتحد