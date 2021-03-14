عمان: لم نسجل أي آثار جانبية للقاحات كورونا حتى الآن

أكّدت وزارة الصحة العمانية أنّه لم يتم تسجيل أية آثار جانبية جسيمة للقاحات المُستخدمة في السلطنة ضد مرض كوفيد-19 حتى الآن.وشددت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد - على أن اللقاحات آمنة وأنّه لا أفضلية بين اللقاحات المُستخدمة حاليا في السلطنة من حيث الفاعلية ودرجة الأمان.وذكرت الوزارة أنَّ انتقاء هذه اللقاحات تمّ من قِبل فريق فني مختص يقوم بدراسة اللقاحات من جميع الجوانب بناءً على الدراسات المنشورة في المجلات العلمية المرموقة وكذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، مبيِّنةً أنّه لن يتم تسجيل أي لقاح لاستخدامه في السلطنة إلا بعد اعتماده من بلد المنشأ أو الهيئات التنظيمية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.وأشارت إلى أن ما أُثير في وسائل الإعلام المختلفة حول مأمونية اللقاحات وحول قيام بعض الدول بوقف استخدام لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" بشكل مؤقت إنّما جاء كإجراء احترازي بغرض التقصّي عن حدوث حالات قليلة للتجلّط الدموي تمّ تسجيلها في عدد محدود ممّن تلقّوا هذا اللقاح في تلك الدول.ودعت وزارة الصحة جميع الفئات المُستهدفة باللقاحات إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وعدم الالتفات للشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.يُذكر أنَّ منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية كانتا قد أعلنتا بأنّه لا وجود لارتباط مباشر بين حالات التجلّط الدموي المسجّلة لدى هذه الدول وبين أخذ اللقاح، في الوقت الذي تستمر فيه عملية التقصّي عن الأسباب الفعلية، وما تزال الأعداد المسجّلة لهذه الحالات ضمن النسبة المئوية السنوية للأمراض غير السارية في السكان.