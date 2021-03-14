رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان: لم نسجل أي آثار جانبية للقاحات كورونا حتى الآن

الأحد 14/مارس/2021 - 09:17 م
كورونا في عمان
كورونا في عمان
أ ش أ
طباعة
أكّدت وزارة الصحة العمانية أنّه لم يتم تسجيل أية آثار جانبية جسيمة للقاحات المُستخدمة في السلطنة ضد مرض كوفيد-19 حتى الآن.

وشددت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد - على أن اللقاحات آمنة وأنّه لا أفضلية بين اللقاحات المُستخدمة حاليا في السلطنة من حيث الفاعلية ودرجة الأمان.

وذكرت الوزارة أنَّ انتقاء هذه اللقاحات تمّ من قِبل فريق فني مختص يقوم بدراسة اللقاحات من جميع الجوانب بناءً على الدراسات المنشورة في المجلات العلمية المرموقة وكذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، مبيِّنةً أنّه لن يتم تسجيل أي لقاح لاستخدامه في السلطنة إلا بعد اعتماده من بلد المنشأ أو الهيئات التنظيمية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن ما أُثير في وسائل الإعلام المختلفة حول مأمونية اللقاحات وحول قيام بعض الدول بوقف استخدام لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" بشكل مؤقت إنّما جاء كإجراء احترازي بغرض التقصّي عن حدوث حالات قليلة للتجلّط الدموي تمّ تسجيلها في عدد محدود ممّن تلقّوا هذا اللقاح في تلك الدول.

ودعت وزارة الصحة جميع الفئات المُستهدفة باللقاحات إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وعدم الالتفات للشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

يُذكر أنَّ منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية كانتا قد أعلنتا بأنّه لا وجود لارتباط مباشر بين حالات التجلّط الدموي المسجّلة لدى هذه الدول وبين أخذ اللقاح، في الوقت الذي تستمر فيه عملية التقصّي عن الأسباب الفعلية، وما تزال الأعداد المسجّلة لهذه الحالات ضمن النسبة المئوية السنوية للأمراض غير السارية في السكان.

موضوعات متعلقة

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

الرئيس السيسى يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

تعرف على موعد عيد الأضحى 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

رباب كساب: «على جبل يشكر» رواية أتخطى بها بعض هزائمي

رئيس دار الكتب تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب.. 23 مارس