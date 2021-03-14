الكنيسة تخصص يومًا للخدام المتزوجين برعاية بطريرك الكاثوليك

اُقيم يوم تكويني للخدام المتزوجين في رعية العذراء والقديس إسطفانوس، برعاية البطريرك إبراهيم إسحق، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشيّة البطريركية، ودعم الأنبا توماس مسئول دار القديس جيروم.يذكر أن اليوم تضمن لقاءين عن "سفر نشي الأنشاد وإنجيل القديس لوقا"، وقد قام بهما الأنبا توماس عدلي مسئول القديس جيروم، بحضور الأب ميخائيل رشدي راعي الكنيسة الكاثوليكية في مصر.