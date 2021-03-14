«حمام سخن».. عرض عالمي أول في أمريكا

من المقرر عرض فيلم "حمام سخن" للمخرجة منال خالد، ضمن فعاليات النسخة القادمة من مهرجان(ساوث باي ساوث ويست) في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيقام خلال الفترة من (16 وحتى 20 مارس) الجاري، حيث ستكون المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وهو أيضا أول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، وأول فيلم روائي طويل لمخرجته.وسيقام العرض يوم الخميس 18 مارس الساعة 5 مساء عبر الإنترنت نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا المُستجد، وسيكون العرض مقتصرا على الأراضي الأمريكية بسعة 2000 مشاهد فقط، والأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المهرجان مؤهلة للمنافسة على جوائز" The Film Independent Spirit "المرموقة.مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" هو واحد من أهم المهرجانات التي تقام سنويًا في تكساس، وانطلقت فعالياته عام 1987، والنسخة الرقمية من مهرجان ساوث باي ساوث ويست لعام 2021 ستضم عروضا موسيقية، وعروض أفلام، بالإضافة لمؤتمرات وفرص استثنائية للتفاعل والتواصل مع العاملين في مجال الترفيه.وتدور أحداث الفيلم المصري الذي يشارك في المهرجان كعرض عالمي أول، حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحيانًا ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصرًا فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.وتتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.وكان الفيلم قد عرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل، وبعد ذلك أطلق صناع الفيلم حملة تمويل عبر الصفحة الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومر بعدة مصاعب انتاجية عند بداية تصويره عام 2011، وتوقف بعد ذلك أكثر من مرة لصعوبة العثور على جهة انتاج مسؤولة عن الفيلم.وحمام سخن من إخراج وانتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، وريم حجاب، وأسامة أبو العطا، ونعمة محسن، ومنى مختار، وثراء جُبيل، ورجوى حامد، وزينة منصور، وحبيبة عفت وفاضل الجارحي.ومنال خالد مخرجة مصرية درست الفلسفة في جامعة الإسكندرية، وبدأت في تطوير مهارتها كمخرجة في سن صغير حيث عملت مع مجموعة من المخرجين البارزين، كما ثقلت الدراسة بحضورها لورش وفصول من الفئة الرئيسية في الإخراج والكتابة ونقد الأفلام.وعملت منال في شركة أفلام مصر العالمية كمساعد مخرج، ثم استكملت مسيرتها مع عدة مخرجين حاصلين على جوائز مثل سعد هنداوي، كاملة أبو ذكري، هاني خليفة ومحمد علي.