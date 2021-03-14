«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة القديس بطرس القس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة القديس بطرس القس.وذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن فى مثل هذا اليوم تنيح القس الجليل القديس بطرس وكان هذا الأب يقضى كل زمانه صائمًا، وكان يحبس نفسه ويلتزم إقامة الصلوات فى الليل والنهار فوهبه الله نعمة العلم بالغيب، وشفاء المرضي بالماء والزيت بعد الصلاة عليهما. وقد رسم قسًا بعد امتناع كبير حتى اضطر إلى الخضوع للأمر.وأضاف: "وكان يقوم برفع البخور وإقامة القداس يوميًا. وكان أهل المدينة فرحين به قائلين: إن الله يهبنا مغفرة خطايانا بصلاته وتضرعاته. وكان من عاداته المأثورة أنه إذا سمع بأن اثنين من أبناء الكنيسة متخاصمان أسرع الى إقامة الصلح بينهما. وكان متحليًا بالصفات الكاملة".وتابع: "وفى أثناء صلاته ذات ليلة ظهر له بطرس الرسول، وقال له: " السلام لك يأمن حفظت الكهنوت بلا عيب. السلام لك وعليك يأمن صعدت صلواته وقداساته كرائحة الطيب العطرة". أما هو فلما رآه فزع وخاف منه. فقال له: "(أنا بطرس الرسول، لا تخف ولا تجزع، لأن الرب أرسلني لأعزيك وأعرفك أنك ستنتقل من هذه الدنيا المتعبة الى الملكوت الأبدى. فأبشر بذلك وتعز! ففرح القس بذلك وقال: "اذكرني يا أبى"، ولما قال هذا تنيح بمجد وكرامة وسعادة".