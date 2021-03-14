رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة سيوة يبحث سبل تعظيم الاستفادة من بئر الجارة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:21 م
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
ياسمين شعيب
طباعة
التقى رئيس مجلس ومدينة سيوة، الأحد، بأهالى قرية الجارة؛ لبحث سبل تعظيم الاستفادة من بئر الجارة الجديد في استصلاح الاراضي الجديدة، وذلك بحضور أحمد جيرى، مفتش المياه الجوفية بسيوة، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الرى والصرف الزراعي بسيوة.

واستعرض رئيس مدينة سيوة المقترحات الخاصة باستخدام نظم الري الحديثة في ري الزراعات بالمنطقة المحيطة بالبئر الجديد؛ حفاظًا على الزراعات من ارتفاع منسوب الماء الأرضي باستخدام نظم الري التقليدية.

تم حفر البئر الجديدة بقرية الجارة بعمق نحو 1450 مترا تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

تطبيق «صحتك Se7etak» الطبي «رقم واحد» على «بلاي ستور» في تطبيقات الخدمات الصحية

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير