رئيس مدينة سيوة يبحث سبل تعظيم الاستفادة من بئر الجارة

التقى رئيس مجلس ومدينة سيوة، الأحد، بأهالى قرية الجارة؛ لبحث سبل تعظيم الاستفادة من بئر الجارة الجديد في استصلاح الاراضي الجديدة، وذلك بحضور أحمد جيرى، مفتش المياه الجوفية بسيوة، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الرى والصرف الزراعي بسيوة.واستعرض رئيس مدينة سيوة المقترحات الخاصة باستخدام نظم الري الحديثة في ري الزراعات بالمنطقة المحيطة بالبئر الجديد؛ حفاظًا على الزراعات من ارتفاع منسوب الماء الأرضي باستخدام نظم الري التقليدية.تم حفر البئر الجديدة بقرية الجارة بعمق نحو 1450 مترا تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.