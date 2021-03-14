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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هبة عبدالغني تكشف تفاصيل شخصيتها في «موسى» رمضان المقبل

الأحد 14/مارس/2021 - 07:41 م
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
دعاء عبد المقصود
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تواصل الفنانة هبة عبد الغني تصوير دورها خلال السياق الدرامي لمسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.

وكشفت هبة عبد الغني، عن لوك شخصيتها التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: نقول بسم الله، إن شاء الله معاكم في رمضان في مسلسل موسي. شخصية (بخيته) مع النجم محمد رمضان، تاليف الأستاذ ناصر عبدالرحمن، مدير تصوير محمد مختار، موسيقي تصويرية تامر كروان، مونتاج سولافة نورالدين، مصممة ازياء دكتورة سامية عبدالعزيز، مهندس صوت احمد رشدان، مخرج منفذ مها إمام، مهندس ديكور خالد أمين، منتج فني مصطفي الغازولي، مدير إنتاج علي علام. إشراف عام علي الإنتاج حسام شوقي، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج الاستاذ محمد سلامه، باذن الله ينول اعجابكم، موعدنا رمضان ٢٠٢١، الله المستعان".

يشار إلى أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني، بجانب مسلسل "موسي"، بمسلسل " الطاووس"،بطولة والنجم العربي جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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