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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تؤهل طلاب اللاهوت لنوال الكهنوت بدورة تدريبية

الأحد 14/مارس/2021 - 07:25 م
الكاثوليكية
الكاثوليكية
جرجس صفوت
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قام آباء قسم اللاهوت الأب إبرام ماهر، والأب موسى كامل بعمل ندوة تكوينيّة تحت عنوان "الكاهن: معلِّم- مقدِّس- مدبِّر"، وذلك بدير سانت كاترين الفرنسيسكانيّ.

يأتي ذلك في إطار التكوين الخاص لإكليريكي قسم اللاهوت في إكليريكية القديس لاون للأقباط الكاثوليك.

الجدير بالذكر أنّ من قام باللقاء المحاضرات في اليوم الأول: الأب ميشيل شفيق راعي كنيسة غيط العنب عن "الكاهن مدبِّر"، تلاه الأنبا باخوم النائب البطريركيّ للإيبارشيّة البرطريركيّة عن وثيقة "الإرشاد الرسولي أعطيكم رعاة".

أما في اليوم الثاني ألقى الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكانيّ لقاء عن "الكاهن معلّم"، ثم تلاه الأب فرنسيس بركيماير اليسوعيّ اللقاء الثالث عن "الكاهن مقدِّس"

تستعد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الخامس عشر من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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