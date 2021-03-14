26 ألفا و31 إصابة و317 وفاة بكورونا في إيطاليا
الأحد 14/مارس/2021 - 08:46 م
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سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 26 ألفا و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و201 ألف و838 حالة.
وأوضحت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 101 ألف و881 حالة، وذلك عقب تسجيل 317 وفاة جديدة.
يُذكر أنه تم إعطاء 6 ملايين و610 آلاف و347 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن في مختلف إرجاء إيطاليا.
وأوضحت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 101 ألف و881 حالة، وذلك عقب تسجيل 317 وفاة جديدة.
يُذكر أنه تم إعطاء 6 ملايين و610 آلاف و347 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن في مختلف إرجاء إيطاليا.