رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفتر يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي في بنغازي

الأحد 14/مارس/2021 - 08:28 م
حفتر
حفتر
محمد عمر
طباعة
أفادت مصادر ليبيىة بأن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت لاحق بقاعدة الرجمة العسكرية في بنغازي.

وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار عقيلة صالح سيلتقى هو الآخر في وقت لاحق مع وفد من أعيان ووجهاء قبيلة العواقير.

من جهته التقى حفتر وفدًا من مشائخ وأعيان قبيلة التبو في مكتبه بمقر القيادة العامة ؛ حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك حسب بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي.

كما بحث حفتر مع وفد القبيلة عن التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد مثمنين في ذات الوقت كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.

كما أثنى القائد العام للجيش على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة وقبيلة التبو على وجه الخصوص لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة العربية الليبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

الرئيس السيسى يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

طفل يغرس 3 أشجار نخيل على روح الغارقين بالخارجة (صور)

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

تطبيق «صحتك Se7etak» الطبي «رقم واحد» على «بلاي ستور» في تطبيقات الخدمات الصحية

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير