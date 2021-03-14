حفتر يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي في بنغازي

أفادت مصادر ليبيىة بأن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت لاحق بقاعدة الرجمة العسكرية في بنغازي.وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار عقيلة صالح سيلتقى هو الآخر في وقت لاحق مع وفد من أعيان ووجهاء قبيلة العواقير.من جهته التقى حفتر وفدًا من مشائخ وأعيان قبيلة التبو في مكتبه بمقر القيادة العامة ؛ حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك حسب بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي.كما بحث حفتر مع وفد القبيلة عن التعاون المستمر لكافة أفراد القبيلة مع أبناء القوات المسلحة واستمرار هذا التعاون للحفاظ على أمن البلاد مثمنين في ذات الوقت كل ما تبذله القيادة العامة لتحقيق الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.كما أثنى القائد العام للجيش على دور كل قبائل مدن الجنوب الليبي بصفة عامة وقبيلة التبو على وجه الخصوص لما بذلته وتبذله من جهود لدعم القوات المسلحة العربية الليبية.