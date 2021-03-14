بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: سنة العائلة تنتهي في يونيو 2022

قال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية: إن قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، كرس 2021 سنة للعائلة تبدأ من 19 مارس 2021 وتختتم في يونيو 2022.وأضاف في تصريحات له أن الأمر جاء في لقاء قداسته بالعائلات تحت شعار "العائلة دعوة وطريق نحو القداسة".وتابع أن 2021 هي سنة القديس يوسف التي خصصها قداسة البابا فرنسيس بمناسبة الذكري المائة والخمسين لإعلان القديس يوسف البتول شفيعًا للكنيسة كلها، وأعلنه الطوباوي بيوس التاسع سنة 1871 وبدأت في ديسمبر 2020 وتختم في ديسمبر 2021.