دراسة: المتعافون من كورونا يكفيهم جرعة واحدة من اللقاح

كشفت دراسة عملية حديثة أن جرعة واحدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد تكفي المتعافين من عدوى الفيروس، نظرًا لأن أجسادهم كونت أجسام مضادة.وقال زين شاغلا أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى «سانت جوزيف» في هاميلتون: "سبب حصولنا على جرعتين من بعض هذه اللقاحات هو تنشيط جهاز المناعة لدينا ومن ثم تعزيز جهاز المناعة بعد الجرعة التمهيدية الأولى".وتابع: "إذا كنت تفكر في الأمر بشكل مبسط، فإن الحصول على حماية من كوفيد-19 بعد التعافي بشكل طبيعي هو بمثابة تلقي الجرعة الأولى، ثم إضافة اللقاح يمنحك دفعة أعلى لتحفيز جهاز المناعة"، مشيرًا إلى أن الدراسة اهتمت باختبار آثار اللقاح على الأشخاص الذين سبق تشخيص بكورونا.وشملت الدراسة 340 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 22 عاما و70 عامًا، كما وجد الباحثون أن الأجسام المضادة للمشاركين الذين تم تشخيصهم بالفعل بكوفيد-19 كانت أعلى بنسبة 10 إلى 15 مرة من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس بالفعل بعد التطعيم الأول.وأوضحوا أن زيادة متوسط الأجسام المضادة في المتعافين من فيروس كوفيد -19 بمقدار ستة أضعاف بعد الجرعة الأولى، حسبما نشرت صحيفة «نيو إنجلاند» المتخصصة في المجالات البحثية العلمية.ووجدت الدراسة أنه بعد الجرعة الثانية للذين ليس لديهم تاريخ مع الفيروس، زاد بمقدار ثلاثة مرات، في حين لم يشهد مرضى كوفيد -19 السابقون زيادة في عيار الأجسام المضادة على الإطلاق.