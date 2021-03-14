محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأحد، واجب العزاء فى ضحايا حادث طريق الكريمات الذى أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب، رافقه خلالها تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.كما وجه محافظ أسيوط بتقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة المتوفين والمصابين فى حادث الكريمات، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.تعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضى حيث تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، يفيد ورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة يفيد وقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات في اتجاه بنى سويف، ما أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز أبنوب، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى العياط وأطفيح بالجيزة ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج، وتم نقل الجثامين ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات.