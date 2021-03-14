خبير عقاري: توجيه الرئيس بدعم تملك محدودي الدخل للوحدات إنجاز جديد للدولة

قال الخبير العقاري المهندس محمد رأفت: إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبنك المركزي بإطلاق برنامج تمويلي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل لدعم تملكهم للوحدات السكنية بقروض بفائدة مخفضة ٣% ومدة أجل تصل لـ٣٠ سنة يعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية.وأضاف "رأفت" في تصريحات لـ"الدستور"، أن توجه القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين لتملك الوحدات السكنية سيسهم في انتعاش حركة المبيعات في السوق العقارية.وأوضح أن هذا التوجيه سيعمل على تخفيف الأعباء علي المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل خاصة الشباب لتملك الوحدات السكنية، مما يعمل وجود حالة من الرضا الشعبي لدي المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يمثل رسالة إيجابية هامة من القيادة السياسية أن الدولة تشعر بالمواطن المصري البسيط في ظل التحديات الموجودة بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه اليوم بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.