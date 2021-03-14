رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير عقاري: توجيه الرئيس بدعم تملك محدودي الدخل للوحدات إنجاز جديد للدولة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:13 م
السيسي
السيسي
أسامة الشندويلي
طباعة
قال الخبير العقاري المهندس محمد رأفت: إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبنك المركزي بإطلاق برنامج تمويلي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل لدعم تملكهم للوحدات السكنية بقروض بفائدة مخفضة ٣% ومدة أجل تصل لـ٣٠ سنة يعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية.

وأضاف "رأفت" في تصريحات لـ"الدستور"، أن توجه القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين لتملك الوحدات السكنية سيسهم في انتعاش حركة المبيعات في السوق العقارية.

وأوضح أن هذا التوجيه سيعمل على تخفيف الأعباء علي المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل خاصة الشباب لتملك الوحدات السكنية، مما يعمل وجود حالة من الرضا الشعبي لدي المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يمثل رسالة إيجابية هامة من القيادة السياسية أن الدولة تشعر بالمواطن المصري البسيط في ظل التحديات الموجودة بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه اليوم بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.

موضوعات متعلقة

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

تعرف على موعد عيد الأضحى 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

رباب كساب: «على جبل يشكر» رواية أتخطى بها بعض هزائمي

رئيس دار الكتب تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب.. 23 مارس