«كاثوليك الإسكندرية» يحتفلون بنهضة القديس يوسف

تمت فعاليات اليوم الرابع من تساعية القديس يوسف البتول بكنيسة القلب المقدس بالإبراهيمية في الإسكندرية، تحت عنوان يوسف حارس الفادي.ترأس صلاة القداس الإلهي الأب مخلص مصري راعي الكنيسة، كما شاركه الأب يوسف محارب مساعد الراعي بكاتدرائية القيامة.وألقي الأب يوسف محارب كلمة العظة تحت عنوان «يوسف حارس الفادي»، أكد خلالها ضرورة طلب شفاعة القديس يوسف، في حراستنا من الخطيئة، وأيضًا من أجل حراسة ايماننا ومحبتنا ورجاؤنا، وكذلك من أجل حراسة أسرنا وعائلاتنا، ففي مثل هذه الأيام نحن بأشد الحاجة من أجل حراسته لنا من خطر الوباء والكورونا، كما كان حارسًا ليسوع منذ ألفي عام، ليكن حارسًا لنا اليوم.