أصغر عارض بـ«الزهور»: بحلم بامتلاك مزرعة وأنواع نباتات جديدة»

سيطرت حالة من البهجة والفرح على زوار معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة، لما انعكس عليهم من مظاهر النباتات والورود الخلابة والرائعة في اليوم الثاني من أيامه بدورته الـ88 ويشارك فيها شركات ومحلية وعربية أجنبية.بين هذا الحضور يقف الطفل «طه» أصغر عارض بالمعرض أمام الركن الخاص به ليعرض بضاعته من الزهور ونباتات الزينة ويستقبل الزبائن ويقدم لهم شرحا مبسطا عن منتجاته بطريقة رائعة يتفاعلون معه ويتفاعل معهم.يقول طه صاحب الـ 14 عاما من قرى محافظة الجيزة الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي إنه يعمل بمشتل والده منذ 5 سنوات ويعشق الزراعة والنباتات وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في معرض الزهور بل هي المرة الرابعة له كما يشجعه والده لإتقان حرفة الزراعة وكذلك التجارة ويوفر له فرص الاعتماد على نفسه والتعامل مع الزبائن ليكتسب الخبرة بنفسه.ويضيف طه أنه يحلم بأن يطور في زراعة المنتجات التي يزرعونها ويجلب أنواع جديدة من خارج مصر ويكون له مزرعته الخاصة في المستقبل.