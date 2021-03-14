ماس كهربائي وراء حريق ورشة التمساح بقناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس، الأحد، بيانًا أعلنت فيه أن الحريق الذي اندلع اليوم في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس) وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة، أدى لاحتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف.على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لهيئة قناة السويس والحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ونجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق لعدد تسعة من العاملين تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم.أكدت هيئة قناة السويس أن الأوضاع في موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأنه لم تحدث أية إصابات عدا المذكورة.