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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: لم نفرق بين أي مصري بالخارج خلال أزمة العالقين

الأحد 14/مارس/2021 - 06:35 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن أول تحرك في أزمة العالقين كان لصالح المصريين بالدول العربية وتم تخصيص عدد من الرحلات لنقل العائدين هناك، موضحة أن الوزارة لم تفرق بين أي منهم في هذه الأزمة، وقد وصل عدد العائدين إلى 77 ألفا، وبعد انتهاء الأزمة لم نترك العائدين وإنما تم طرح مبادرة "نورت بلدك" لتوفير فرص عمل للعائدين في المشروعات القومية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بحضور النائب يسري المغازي رئيس اللجنة، والنائبين عباس عصمت السادات وأحمد فؤاد أباظة وكيلي اللجنة، والنائب أحمد مقلد أمين السر اللجنة، لبحث جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات المتعلقة بتلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة العاملين في دول الخليج.

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن وزارة الهجرة تبذل جهدا كبيرا في عدد من الملفات ويعد الاستثمار في ملف شباب الدارسين بالخارج هو استثمار في المستقبل، ولديه ميزة إيجابية يجب دعمها، مشيدا بدور الوزارة في تعاملها مع ملف العالقين والعائدين من الخارج، حيث استطاعت الوزارة فتح خطوط تواصل مع العائدين للاستفادة من قدراتهم، ودمجهم في المجتمع المصري والسعي نحو توفير فرص عمل لهم في المشروعات القومية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عقد ورشة عمل بين وزارة الهجرة ولجنة الشئون العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة في منطقة الخليج.

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