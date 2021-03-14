ضبط 2200 جوانتي مجهول المصدر في كفرالشيخ

شنت حملة مشتركة من التموين والمتابعة التموينية والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، اليوم الأحد، على شركات ومحال المطهرات والمنظفات لإحكام الرقابة على الأسواق.تمكنت الحملة التي شارك فيها رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، وأعضاء التفتيش الصيدلي، وأعضاء مكتب المتابعة التموينية، من ضبط 2200 جوانتي، مجهول المصدر، و98 لتر كحول، بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدره داخل محلين لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم أول كفرالشيخ.وتحرر محضران برقم 2388 و2398 لسنة 2021 جنح قسم أول كفرالشيخ، وتحريز الكميات المضبوطة للعرض علي النيابة العامة.