«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

أصدر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» دراسة تتحدث عن أن الأشخاص الذين عانوا من مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كانوا يعانون من السمنة.وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن حساب كتلة الجسم للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، يساهم في معرفة مدى الخطر التي قد يواجهه ذلك الشخص المصاب.وشملت الدراسة الأمريكية 148494 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتحديدا ممن احتاجوا البقاء داخل المستشفيات أو التوصيل بجهاز التنفس الاصطناعي، في الفترة ما بين شهر مارس 2020 وحتى ديسمبر من العام ذاته.ووجدت الدراسة أنه تم نقل 71491 إلى المستشفى، بينهم 27.8% يعانون من زيادة الوزن و50.2% يعانون من مرض السمنة، وهو ما يعني أن ذلك يجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة لكوفيد-19.في السياق ذاته، قال فينس هاسل أحد الأطباء: "بسبب وظيفة الجسم والخلل الناتج عن زيادة الوزن أو السمنة، فإنه لا يعمل بالطريقة التي كان من المفترض أن يعمل بها، ومن الصعب على الجسم أن يبقى بصحة جيدة، وأن يقاوم الفيروسات أو انتقال العدوى".وأضافت باربرا هودن إحدى مؤلفي الدراسة أنه عندما يزيد وزن الشخص فيكون من الصعب أحيانًا على هذا الجسم الكفاح لإبعاد العدوى، متابعةً: "قد يكون هناك مشاكل طبية أخرى، مثل مرض السكر من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم".وأوضح مؤلفو الدراسة الأمريكية أن من يعانون من مرض السمنة يمكنهم الحصول على لقاح كورونا، ناصحين إياهم بمتابعة مؤشر الكتلة الجسمانية ومحاولة التخلص من السمنة.