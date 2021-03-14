الخميس.. المركزي يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
الأحد 14/مارس/2021 - 07:42 م
راندا التونيطباعة
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها في فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى التثبيت في الاجتماع المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها في فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى التثبيت في الاجتماع المقبل.