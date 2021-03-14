«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا 13.08%، وأقل عائد 12.49%، ومتوسط العائد 13.04%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوم 13.41%، وأقل عائد 13.28%، ومتوسط العائد 13.38%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، قيمة الطرح الأول 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.