محافظ الغربية يفتتح معرض هديتي ضمن «حياة كريمة»

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، معرض "هديتي" بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية والدكتورة ريهام كرات ممثل جهاز تنمية المشروعات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وصرحت مرعي بأن المعرض يستمر لمدة يومين ويشمل عرض عددًا كبيرًا من السلع ما بين الملابس، والمشغولات المعدنية والخشبية، والسجاد، والمفروشات والحقائب الجلدية والتي يغلب عليها الطابع المصري المتميز إلى جانب بعض السلع التكنولوجية ومنتجات البناء والإنشاءات والتي تتميز بها قرى مركز زفتى مثل منتجات البلاط والانترلوك.وأشاد الدكتور طارق رحمي بالمعرض والذي يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن هذه المعارض تمثل دعم للمشروعات الصغيرة والشباب وتعد بمثابة منفذ لتسويق منتجاتهم، داعيًا المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات لتقديم دورات تدريبية لتمكين المرأة اقتصاديًا.كما أكدت الدكتورة ريهام كرات أن للمعرض محورين: الأول ترويجي من خلال مشاركة أهالي مركز زفتي بمنتجاتهم في المعرض، والثاني تدريبي من خلال تدريب سيدات قرى مركز زفتى على الأعمال والأشغال اليدوية مثل أعمال الحفر على الخشب والمعادن والجلود.